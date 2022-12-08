В Калуге три улицы отремонтируют за 2023 год

В 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Калуге планируется отремонтировать три улицы. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В список попали улицы Мельничная, Кирпичный завод МПС (п. Железнодорожников) и Гвардейская.

Общая протяженность запланированных для ремонта участков – 2,8 километра.

По сравнению с нынешним годом объемы ремонта заметно снизятся. За 2022 год было отремонтировано 10 улиц протяженностью 5,5 километра.

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