В Калуге три улицы отремонтируют за 2023 год
В 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Калуге планируется отремонтировать три улицы. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В список попали улицы Мельничная, Кирпичный завод МПС (п. Железнодорожников) и Гвардейская.
Общая протяженность запланированных для ремонта участков – 2,8 километра.
По сравнению с нынешним годом объемы ремонта заметно снизятся. За 2022 год было отремонтировано 10 улиц протяженностью 5,5 километра.
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