В Калуге ГИБДД нашла 17 нарушителей на парковке рядом с торговым центром

В Калуге инспекторы ГИБДД отреагировали на жалобы на водителей, которые по ночам устраивают дрифт на парковках торговых центров. Одна из проверок прошла на улице Московской, сообщили в четверг, 8 декабря, в управлении МВД по Калужской области.

В одном месте полицейские нашли 17 нарушителей. У машин была запрещенная тонировка стекол, а также технические неисправности.

С водителями также провели разъяснительные беседы по поводу дрифта, который по ночам может мешать жителям соседних домов.

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