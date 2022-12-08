На улицы Калуги высыпали 660 тонн реагентов

В ночь на четверг, 8 декабря, в Калуге вновь пошел снег.

Обработка улиц реагентами началась в 3 часа ночи, сообщили в городской управе. Дороги первой и второй категории посыпали дважды.

Коммунальщики использовали 630 тонн песка и соли и 30 тонн других реагентов.

За сутки вывезено 1280 кубометров снега.

На тротуарах работают 15 бригад рабочих.

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