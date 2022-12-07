В Калуге пьяный водитель мопеда пытался убежать от полицейских

В Калуге 30-летний мужчина второй раз попался пьяным за рулем. Возбуждено уголовное дело, сообщили в среду, 7 декабря, в управлении МВД по Калужской области.

Виновник ехал на мопеде, увидел сотрудников ДПС, бросил свое транспортное средство и попытался убежать, но не смог.

От него исходил сильный запах алкоголя, речь была несвязной, сообщили в полиции.

Ранее калужанин уже был лишен водительского удостоверения за езду в пьяном виде.

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.