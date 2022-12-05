Житель Калужской области выплатил долг в 400 тысяч рублей после ареста его «БМВ»
В Калужской области житель Ульяновского района отказывался выплачивать долг в 374 тысячи рублей, пока у него не арестовали автомобиль «БМВ X5». В понедельник, 5 декабря, об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.
Ранее он был признан виновным в мошенничестве. Мужчина обязан был погасить ущерб.
К долгу добавился исполнительский сбор приставов в 26 тысяч рублей.
Когда у калужанина арестовали автомобиль «БМВ X5», он вернул деньги в тот же день.
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