В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 18 440 нарушений
За неделю, с 25 ноября по 1 декабря, в Калужской области камеры зафиксировали 18 440 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Чаще всего водители превышали скорость - 12 773.
3867 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.
591 человек не пристегнулся ремнем.
444 калужанина не пропустили пешеходов.
408 водителей выехали на встречную полосу.
357 – припарковались в запрещенном месте.
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