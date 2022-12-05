В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 18 440 нарушений

За неделю, с 25 ноября по 1 декабря, в Калужской области камеры зафиксировали 18 440 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость - 12 773.

3867 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.

591 человек не пристегнулся ремнем.

444 калужанина не пропустили пешеходов.

408 водителей выехали на встречную полосу.

357 – припарковались в запрещенном месте.

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