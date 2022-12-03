В Калуге увеличили количество рейсов на автобусном маршруте №39

В Калуге с 5 декабря автобус №39 «пл. Победы - Рождествено - Европейский квартал» будет выполнять дополнительный рейс. Это сделали по просьбе жителей Рождествено, сообщили 3 декабря в «Управлении Калужского троллейбуса».

Автобус будет отправляться в 15:40 от площади Победы, обратно из Рождествено - в 16:15.

Этот маршрут начал работать с 1 апреля нынешнего года.

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