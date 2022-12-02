В Калужской области открыли движение по понтонному мосту через Оку
В пятницу, 2 декабря, возобновилось движение по понтонному мосту через Оку в поселке Дугна Ферзиковского района. Об этом сообщили в министерстве транспорта Калужской области.
Движение открыли в первой половине дня.
Напомним, 30 ноября, Минтранс сообщал о разведении моста на период ледостава.
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