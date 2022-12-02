В Калужской области открыли движение по понтонному мосту через Оку

В пятницу, 2 декабря, возобновилось движение по понтонному мосту через Оку в поселке Дугна Ферзиковского района. Об этом сообщили в министерстве транспорта Калужской области.

Движение открыли в первой половине дня.

Напомним, 30 ноября, Минтранс сообщал о разведении моста на период ледостава.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.