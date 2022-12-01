В Калуге не планируется повышать стоимость проезда в общественном транспорте в течение года

В 2023 году стоимость проезда в автобусах и троллейбусах Калуги не будет повышаться. Об этом в четверг, 1 декабря, на итоговой пресс-конференции заявил городской голова Дмитрий Денисов.

По его словам, сейчас не те времена, чтобы принимать решение о подорожании.

С 1 февраля нынешнего года за проезд в автобусах и троллейбусах Калуги нужно отдавать 25 рублей.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.