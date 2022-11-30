В Калуге новый светофор заработал на Грабцевском шоссе

В Калуге на Грабцевском шоссе в районе съезда на окружную дорогу заработал новый светофор с кнопкой вызова для пешеходов. Об этом в среду, 30 ноября, сообщили в управлении городского хозяйства.

- Многие автомобилисты использовали этот участок как единственное место разворота для движения в сторону города, что способствовало повышению аварийности перекрестка, - пояснили в горхозяйстве.

Также были обращения от пешеходов, которым негде было перейти проезжую часть.

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