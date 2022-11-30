В Калужской области 30 ноября уберут понтонный мост в Дугне
В среду, 30 ноября, в поселке Дугна Ферзиковского района разведут понтонный мост через Оку. Работы начнутся в районе 15:00, сообщили в министерстве транспорта Калужской области.
- На реке начался процесс установления сплошного ледяного покрова, - пояснили в министерстве. - Мост будет разведен на период ледостава.
В Калуге понтонный мост убрали две недели назад.
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