В Калужской области 30 ноября уберут понтонный мост в Дугне

В среду, 30 ноября, в поселке Дугна Ферзиковского района разведут понтонный мост через Оку. Работы начнутся в районе 15:00, сообщили в министерстве транспорта Калужской области.

- На реке начался процесс установления сплошного ледяного покрова, - пояснили в министерстве. - Мост будет разведен на период ледостава.

В Калуге понтонный мост убрали две недели назад.

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