В Калуге задержали таксиста-нарушителя

В Калуге прошел очередной рейд, в рамках которого проверяли таксистов. В среду, 30 ноября, об этом сообщил начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов.

- Все водители 10 проверенных автомобилей такси имели разрешения на работу, - отметил он. - Но один водитель пренебрег обязательными требованиями: не прошел предрейсовый медицинский и технический осмотры. А это значит, что подвергал опасности пассажиров и других участников дорожного движения.

На нарушителя составили административный протокол.

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