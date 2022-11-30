В Калуге улицу Вилонова перекроют 1 декабря
В четверг, 1 декабря, в Калуге будет закрыт проезд по улице Вилонова в районе дома №9.
Это связано с работами по опиловке дерева, сообщили в городской управе.
Проехать нельзя будет с 8:00 до 14:00.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
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