В Калуге улицу Вилонова перекроют 1 декабря

В четверг, 1 декабря, в Калуге будет закрыт проезд по улице Вилонова в районе дома №9.

Это связано с работами по опиловке дерева, сообщили в городской управе.

Проехать нельзя будет с 8:00 до 14:00.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

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