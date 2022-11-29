В Калуге троллейбусы №8 заменят автобусами с 1 декабря

В четверг, 1 декабря, в Калуге перестанут ходить троллейбусы по маршруту №8 «Ул. Кирова – Ул. Ольговская». Это связано с работами по реконструкции Синих мостов, сообщили в городской управе.

Контактная сеть будет демонтирована.

В связи с этим шесть троллейбусов заменят таким же количеством автобусов.

- Путь следования автобусов будет полностью дублировать троллейбусный маршрут, - пояснили в горуправе. - Интервал движения в часы пик - 8-10 мин., в межпиковое время - 13-15 мин.

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