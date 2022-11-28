МЧС предупредило о гололедице в Калужской области 28 ноября

В понедельник, 28 ноября, в Калужской области ожидается гололед. На дорогах – гололедица. Об этом предупредили в региональном Главном управлении МЧС.

Водителей просят снизить скорость передвижения.

- Будьте предельно внимательны в условиях плохой видимости, старайтесь двигаться только по большим дорогам и шоссе, - обратились спасатели к калужским автомобилистам.

Пешеходам также напомнили, что у машин из-за погоды существенно увеличился тормозной путь.

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