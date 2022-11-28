В Калуге водители жалуются на пробки из-за отключенного светофора

В Калуге из-за неработающего светофора затруднен проезд на пересечении подъездной дороги от трассы М3 «Украина» во Мстихино. Водители жалуются, что тяжело выехать со стороны Резвани.

В понедельник, 28 ноября, ситуацию прокомментировали в пресс-службе городской управы.

- Сегодня в течение дня там будут вестись необходимые аварийно-восстановительные работы. Завершить планируют сегодня до 17:00, - пообещали в администрации.

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