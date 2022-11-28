В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 19 298 нарушений

За неделю, с 18 по 24 ноября, в Калужской области камеры зафиксировали 19 298 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость - 13 547.

3863 автомобилиста нарушили правила проезда перекрестков.

602 калужанина не пропустили пешеходов.

487 человек не пристегнулись ремнями.

429 водителей выехали на встречную полосу.

368 – припарковались в запрещенном месте.

Два автомобилиста двигались по обочине.

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