В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 19 298 нарушений
За неделю, с 18 по 24 ноября, в Калужской области камеры зафиксировали 19 298 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Чаще всего водители превышали скорость - 13 547.
3863 автомобилиста нарушили правила проезда перекрестков.
602 калужанина не пропустили пешеходов.
487 человек не пристегнулись ремнями.
429 водителей выехали на встречную полосу.
368 – припарковались в запрещенном месте.
Два автомобилиста двигались по обочине.
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