С улиц Калуги собираются эвакуировать еще четыре машины
В четверг, 1 декабря, с 10:00 до 13:00 в Калуге пройдет осмотр брошенных автомобилей. В городской управе сообщили, что их собираются эвакуировать.
Опубликован список транспортных средств:
- ул. Новослободская, 20, ВАЗ 2107 сине-зеленого цвета, Е302УН40,
- ул. Ленина, 28, ВАЗ 2115 серого цвета, М896ВО40,
- ул. Степана Разина, 97 к.2, «Газель» синего цвета, М571РС54,
- пер. Смоленский, 4а, ВАЗ 2104 вишневого цвета, М223СА40.
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