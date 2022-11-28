С улиц Калуги собираются эвакуировать еще четыре машины

В четверг, 1 декабря, с 10:00 до 13:00 в Калуге пройдет осмотр брошенных автомобилей. В городской управе сообщили, что их собираются эвакуировать.

Опубликован список транспортных средств:

ул. Новослободская, 20, ВАЗ 2107 сине-зеленого цвета, Е302УН40,

ул. Ленина, 28, ВАЗ 2115 серого цвета, М896ВО40,

ул. Степана Разина, 97 к.2, «Газель» синего цвета, М571РС54,

пер. Смоленский, 4а, ВАЗ 2104 вишневого цвета, М223СА40.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.