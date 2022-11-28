В Калуге за сутки вывезли с улиц 270 кубометров снега
За последние сутки с улиц Калуги вывезено 270 кубометров снега. Об этом утром в понедельник, 27 ноября, сообщили в пресс-службе городской управы.
Дороги первой и второй категорий посыпали три раза, подметали – один раз.
Тротуары посыпали днем в воскресенье, а подметать вышли с 22:00.
В понедельник в городе работает 13 бригад.
Коммунальщики использовали 706 тонн песка и соли и 12 тонн других реагентов.
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