На улицы Калуги высыпали еще 760 тонн песка и соли

За последние сутки в Калуге коммунальщики использовали 760 тонн песка и соли. Такие данные утром в субботу, 26 ноября, опубликовала городская управа.

С момента начала ледяного дождя дороги первой и второй категории посыпали три раза: в 16:30 и 20:00 пятницы, а также в 5:00 субботу.

Бригады рабочих продолжают заниматься уборкой тротуаров.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.