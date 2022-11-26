Власти Калуги отложили ремонт разбитой улицы на четыре года

Житель Калуги на днях пожаловался губернатору на состояние улицы Новой, расположенной в районе Бушмановки.

- Асфальт делали последний раз в 1980 году, - написал он. - Дороги совсем нет. По верхней улице делался «ямочный ремонт». Но про нижнюю забыли, и, кажется, не хотят вспоминать.

Однако в бюджете денег на эту дорогу пока нет. Асфальтом планируется заняться не раньше 2026 года.

- К сожалению, ремонт дороги пока не запланирован, - прокомментировали в городской управе. - Мы рассмотрим такую возможность, но уже после 2025 года.

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