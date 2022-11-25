Калужан просят выбрать улицы для установки проекционных пешеходных переходов

В Калуге собираются устанавливать новые проекционные пешеходные переходы, но не знаю, с каких именно улиц начать. В пятницу, 25 ноября, управление городского хозяйства попросило калужан высказать свое мнение по этому поводу.

- Ранее мы устанавливали проекционники у школ и на пути следования детей к ним, - пояснили в горхозяйстве. - Нам важно ваше мнение, поэтому предлагаем поделиться своими предложениями о принципах выбора улиц.

Подобные переходы появлялись в Калуге в течение последних двух лет. На данный момент подсветкой оборудованы 77 зебр.

- Его эффективность и удобство высоко оценили как автомобилисты, так и пешеходы, - прокомментировали в горхозяйстве. - По итогам анализа аварийности было установлено значительное снижение количества ДТП на данных переходах.

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