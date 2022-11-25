С начала года в Калужской области дорожные камеры зафиксировали более миллиона нарушений. В пятницу, 25 ноября, об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Почти 90% нарушений – это превышение скорости.

На втором месте нарушения правил проезда перекрестка. На этом водители попались почти 80 тысяч раз.

Третье место занимает непристегнутый ремень безопасности. Зафиксировано чуть менее 70 тысяч нарушений.

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