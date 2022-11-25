МЧС предупредило о гололедице в Калужской области 25 ноября

В пятницу, 25 ноября, в Калужской области сохранятся тяжелые условия на дорогах.

Региональное ГУ МЧС предупредило о гололедице. Водителям рекомендуют снизить скорость.

Температура воздуха в течение дня будет находиться в районе -5 градусов. Местами ожидается небольшой снег.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.