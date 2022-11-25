МЧС предупредило о гололедице в Калужской области 25 ноября
В пятницу, 25 ноября, в Калужской области сохранятся тяжелые условия на дорогах.
Региональное ГУ МЧС предупредило о гололедице. Водителям рекомендуют снизить скорость.
Температура воздуха в течение дня будет находиться в районе -5 градусов. Местами ожидается небольшой снег.
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