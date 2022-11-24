В Калужской области фирма задолжала за штрафы ГИБДД 536 тысяч рублей

Занимающаяся арендой и лизингом автомобилей фирма из Дзержинского района задолжала 536 тысяч рублей. Об этом сообщили в четверг, 24 ноября, в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Почти вся эта сумма – неоплаченные штрафы за нарушения правил дорожного движения. Также приставы добавили исполнительский сбор, когда организация добровольно не погасила задолженность.

Деньги компания отдала только тогда, когда у нее пригрозили арестовать транспорт.

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