В Калуге завершился ремонт Привокзальной площади
В микрорайоне Калуга-2 отремонтировали Привокзальную площадь и Привокзальную улицу. В среду, 23 ноября, об этом сообщили в городской управе.
- Хотя восстановительные работы были запланированы на следующий год, специалисты управления городского хозяйства, воспользовавшись хорошей погодой, уложили асфальт, отремонтировали тротуары, сделали новую остановку и установили новый остановочный павильон, - пояснили чиновники.
На площади обустроили три пешеходных перехода.
У дома № 9 на улице Привокзальной появился знак «Остановка запрещена».
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