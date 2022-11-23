В Калуге завершился ремонт Привокзальной площади

В микрорайоне Калуга-2 отремонтировали Привокзальную площадь и Привокзальную улицу. В среду, 23 ноября, об этом сообщили в городской управе.

- Хотя восстановительные работы были запланированы на следующий год, специалисты управления городского хозяйства, воспользовавшись хорошей погодой, уложили асфальт, отремонтировали тротуары, сделали новую остановку и установили новый остановочный павильон, - пояснили чиновники.

На площади обустроили три пешеходных перехода.

У дома № 9 на улице Привокзальной появился знак «Остановка запрещена».

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