В Калуге жители правобережного района пожаловались губернатору на отсутствие транспорта

Во вторник, 22 ноября, губернатор Калужской области Владислав Шапша провел личный прием граждан. Один из вопросов, который там обсуждался – общественный транспорт в правобережный микрорайон Веснушки.

Туда заезжает только автобус №25 «Шопино – сквер Медсестер».

- В часы пик у жителей «Веснушек» на Правобережье Калуги большая проблема с общественным транспортом, - отметил губернатор по итогам встречи. - Гоуправе необходимо сейчас оперативно разобраться с перевозчиками. Усилить это направление муниципальным транспортом. Аналогичная ситуация была в Европейском квартале. Ее решили.

По словам Шапши, чиновники работают над тем, чтобы вопрос общественного транспорта в Калуге решался комплексно.

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