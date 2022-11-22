С улиц Калуги за сутки вывезли 950 кубометров снега

За последние сутки в Калуге вывезено 950 кубометров снега. Об этом утром во вторник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе городской управы.

Коммунальщики использовали 505 тонн песка и соли и 40 тонн реагентов.

С 8 утра работают 13 бригад рабочих – 80 человек.

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