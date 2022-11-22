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В Калуге часть троллейбусов остановилась из-за обледенения контактной сети

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.11.2022 10:04 0 406
В Калуге часть троллейбусов остановилась из-за обледенения контактной сети

Из-за ледяного дождя, который выпал в Калуге в ночь на вторник, 22 ноября, в городе возникли проблемы с троллейбусами. Подробнее о ситуации нам рассказал заместитель директора «Управления Калужского троллейбуса» Михаил Мирзоев.

- Сегодня ночью прошел и утром продолжается значительный ледяной дождь. В связи с чем произошло обледенение контактного провода троллейбуса, - пояснил Мирзоев. - Думаю, что каждый калужанин и на личном транспорте обнаружил корку льда с утра. «Управление Калужского троллейбуса» заранее приняло меры, запустило работу специальных бригад в течение всей ночи. По всем маршрутам города катались троллейбусы для поддержания и прочистки контактной сети. Это дало свои меры. Мы с утра выехали на маршруты. Кстати, мы выезжали не в пять утра, как обычно, а в четыре. Сегодня пораньше начали осуществлять выпуск транспорта. Конечно, данная ночная езда не позволяет полностью очистить контактную сеть ото льда, но тем не менее позволяет хотя бы выехать с утра.

Он отметил, что использующиеся в Калуге белорусские троллейбусы хуже переносят такую погоду из-за наличия электроники.

- Поэтому основной выпуск транспорта утром производился на более стареньких машинах, - рассказал представитель УКТ. - В течение утра есть проблемы на восьмом маршруте – там остановлено движение транспорта ввиду сильного обледенения, сейчас продолжаем прочистку, в ближайшее время запустим маршрут. И была остановка движения на 10-м маршруте. Там большая глубокая лужа была в районе воинской части. Ждали, пока уберут ее. Уже движение восстановлено.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.11.2022 10:04 0 406
Тэги: авто транспорт ледяной дождь
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