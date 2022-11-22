В Калужской области ограничили движение междугородних автобусов

Из-за ледяного дождя в Калужской области во вторник, 22 ноября, могут отмениться некоторые междугородние автобусы. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

- В связи со сложными погодными условиями с целью обеспечения безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом 22 ноября выпуск автобусов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок может быть ограничен, - говорится в заявлении министерства.

По данным Минтранса, дорожные службы привлечены к обработке дорог в полном объеме.

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