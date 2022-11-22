Городской голова Калуги отчитался о борьбе с последствиями ледяного дождя

Как мы уже рассказывали, в ночь на вторник, 22 ноября, в Калуге выпал ледяной дождь. Все поверхности покрылись коркой льда. Городской голова Дмитрий Денисов отчитался, что бригады коммунальщиков работали всю ночь.

- Вчера я поручил дополнительные силы направить и на обработку тротуаров, уклонов, лестниц, подходов к остановкам и пешеходным переходам, - пояснил глава администрации. - Это также службы делают с ночи и до сих пор. К сожалению, ледяной дождь продолжается, все моментально замерзает. Но работать не прекращаем.

Чиновник призвал калужан быть осторожными на улицах.

Площадка перед зданием областной администрации на Старом Торге в 8 утра также была покрыта льдом.

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