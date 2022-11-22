Погода парализовала общественный транспорт Калуги и взвинтила до небес стоимость такси

После обильных снегопадов в выходные, во вторник, 22 ноября, началась оттепель. И город погрузился в слякотный хаос.

В первую очередь это определение касается тротуаров. Если дороги в городе чистят более-менее сносно, то о пешеходах коммунальщики опять забыли. Или опять забили.

Передвигаться по тротуарам даже в центре города весьма проблематично, о чем смотрите видео в нашем телеграм-канале. Видимо, сотни тонн реагента и песко-соляной смеси в областном центре полагаются только автомобилистам. Остальные – добро пожаловать в травмпункт. Куда, кстати, мы обязательно обратимся сегодня за информацией о пострадавших.

И третий удар погода нанесла по перевозкам. В районе аллеи улицы Кирова встали троллейбусы (о причинах сообщим позже), автобусы едут набитые битком, а стоимость такси взлетела до небес – в три-пять раз.

Троллейбусы встали на улице Кирова.

Стоимость такси утром 22 ноября.

Пробка на улице Кутузова со стороны Старого Торга.

В традиционно «узких» местах снова собираются пробки.

Уважаемые читатели! Вот уже который год, несмотря ни на какие предупреждения о гололеде, ледяном дожде, тротуары в Калуге посыпаны песко-соляной смесью кое-как. Даже у здания областной администрации на Старом торге такое ощущение, что кинули песочка чисто для проформы. В связи с чем, к вам два классических вопроса. Кто, на ваш взгляд, виноват и что делать?

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