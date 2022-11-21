В Калуге троллейбусы остановились из-за задымившегося трансформатора

Утром в понедельник, 21 ноября, наши читатели сообщили о проблемах с троллейбусами в Калуге. Около 8 утра электрический транспорт вдруг остановился. На планерке в городской управе назвали причины.

Директор «Управления Калужского троллейбуса» Вадим Витьков пояснил, что массового сбоя в работе не было.

По его словам, около 8 утра из-за задымившегося трансформатора примерно 30 минут не ходили троллейбусы маршрутов №1 и №12.

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