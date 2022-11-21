Губернатор Калужской области похвалил коммунальщиков за уборку снега

В понедельник, 21 ноября, губернатор Калужской области Владислав Шапша похвалил коммунальщиков за уборку снега. По его словам, жалоб на уборку стало меньше в 20 раз.

- Когда нормально отработали, и похвалить можно, - отметил он. - Снегопад в выходные коммунальщики на этот раз не проспали. В Калуге активно работала техника. И в других городах и районах тоже оперативно снег чистили. И люди это видели. Жалоб по сравнению с прошлогодним первым большим снегопадом уменьшилось в 20 раз.

В то же время Шапша поручил главам администраций жестче выстраивать работу с управляющими компаниями.

- Не доводите до ситуаций, когда дворы до весны снегом завалены, - попросил губернатор. - И своевременно надо парковочные карманы чистить, особенно на центральных улицах.

Также Шапша напомнил о предстоящем ледяном дожде.

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