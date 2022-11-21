В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 25 258 нарушений

За неделю, с 11 по 17 ноября, в Калужской области камеры зафиксировали 25 258 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость - 19 266.

3863 автомобилиста нарушили правила проезда перекрестков.

843 калужанина не пропустили пешеходов.

716 человек не пристегнулись ремнями.

289 водителей выехали на встречную полосу.

265 – припарковались в запрещенном месте.

16 автомобилистов двигались по обочине.

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