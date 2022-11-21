В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 25 258 нарушений
За неделю, с 11 по 17 ноября, в Калужской области камеры зафиксировали 25 258 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Чаще всего водители превышали скорость - 19 266.
3863 автомобилиста нарушили правила проезда перекрестков.
843 калужанина не пропустили пешеходов.
716 человек не пристегнулись ремнями.
289 водителей выехали на встречную полосу.
265 – припарковались в запрещенном месте.
16 автомобилистов двигались по обочине.
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