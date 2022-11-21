В Калуге пожаловались на заснеженный Северный обход

После субботнего снегопада Южный обход Калуги почистили от снега, а вот на открытом недавно Северном возникли проблемы. Об этом на странице губернатора сообщил один из жителей Калуги.

- Владислав Валерьевич! Вы так долго строили и так расхваливали Северный обход Калуги, что я решился по нему сегодня проехать... – написал водитель вечером в воскресенье. - На 17:40 на дороге снежная каша, дорога не убрана вообще... В обе стороны только раскатанная колея. Учитывая то, что прямых участков там очень мало, в основном длинные дуги, дорога очень некомфортна для водителей в таком состоянии. Радует только освещение... Примите меры... Или закройте её нафиг...

Ситуацию прокомментировали в правительстве Калужской области.

- Сегодня снегоуборочная техника проводила уборку дорог города, эта работа продолжается. Обратим внимание на Северный обход, - заявили чиновники.

Также в министерстве транспорта Калужской области заверили, что снег продолжат убирать в понедельник.

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