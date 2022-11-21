В Калуге за сутки вывезли 1220 кубометров снега

За последние сутки с улиц Калуги вывезено 1220 кубометров снега, сообщили утром в понедельник, 21 ноября, в пресс-службе городской управы.

Использовано 24 тонны песка и соли и такое же количество реагента.

Снег вывозили с улиц Набережной, Гагарина, Кирова, Ленина и нескольких других.

По информации дорожников, улицы первой и второй категорий подметали два раза.

Напомним, вечером в субботу в Калуге прошел сильный снегопад. В ближайшие дни возможны новые осадки.

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