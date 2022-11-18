Калужских водителей предупредили о сильных снегопадах

В субботу и воскресенье, 19 и 20 ноября, на территории Калужской области местами возможны сильные снегопады. Это может создать проблемы для водителей, предупредили в дорожном управлении.

Из-за плохой погоды вырастет риск ДТП.

В то же время на федеральных трассах в Калужской области для уборки и обработки асфальта готовы задействовать 116 единиц техники.

- Количество специализированных дорожных машин регулируется согласно обстановке на дорогах, - пояснили дорожники.

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