Калужских водителей предупредили о сильных снегопадах
В субботу и воскресенье, 19 и 20 ноября, на территории Калужской области местами возможны сильные снегопады. Это может создать проблемы для водителей, предупредили в дорожном управлении.
Из-за плохой погоды вырастет риск ДТП.
В то же время на федеральных трассах в Калужской области для уборки и обработки асфальта готовы задействовать 116 единиц техники.
- Количество специализированных дорожных машин регулируется согласно обстановке на дорогах, - пояснили дорожники.
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