В Калуге изменили схему движения на северном въезде

В Калуге закрыли левый поворот с улицы Светлой на улицу Московскую. Это сделано в рамках реконструкции северного въезда в город, сообщили в пятницу, 18 ноября, в администрации областного центра.

Там установлено ограждение.

- Рекомендуем автолюбителям быть внимательными и заранее планировать маршрут следования в сторону окружной автодороги при движении с улицы Светлой, - рассказали в городской управе. - Предлагаем воспользоваться альтернативными вариантами движения, в том числе с разворотом на улице Московской и движением по улице Дальней согласно схемы.

По информации городской управы, автомобилистам нужно будет проехать 200 лишних метров.

Ранее об изменении схемы движения говорил и губернатор Калужской области Владислав Шапша.

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