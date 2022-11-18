В Калуге прокуратура нашла нарушения в женской колонии

Прокурор области Константин Жиляков с проверкой побывал в женской исправительной колонии №7 на Грабцевском шоссе в Калуге. В пятницу, 18 ноября, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Жиляков нашел нарушения в различных сферах жизни колонии. Речь идет и о материально-бытовом содержании, и о соблюдении санитарно-эпидемиологического законодательства, и об оказания медицинской помощи осужденным женщинам.

Прокуратура потребовала начальника колонии исправить ситуацию.

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