В Калуге прокуратура нашла нарушения в женской колонии
Прокурор области Константин Жиляков с проверкой побывал в женской исправительной колонии №7 на Грабцевском шоссе в Калуге. В пятницу, 18 ноября, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Жиляков нашел нарушения в различных сферах жизни колонии. Речь идет и о материально-бытовом содержании, и о соблюдении санитарно-эпидемиологического законодательства, и об оказания медицинской помощи осужденным женщинам.
Прокуратура потребовала начальника колонии исправить ситуацию.
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