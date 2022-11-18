В Калуге установили новый светофор в микрорайоне Силикатный

В Калуге на дороге Анненки – Силикатный заработал новый светофор с кнопкой вызова для пешеходов. Об этом сообщили 18 ноября в управлении городского хозяйства.

Светофор установили у дома №69 корпус 1 по улице Гурьянова.

- Теперь движение наших жителей, а также маленьких калужан в школу будет более безопасным, - заявили в горхозяйстве.

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