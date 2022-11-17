Губернатор рассказал о новой схеме движения на северном въезде в Калугу

В четверг, 17 ноября, губернатор Калужской области Владислав Шапша проверил, как идет реконструкция северного въезда в Калугу.

- Увидел в соцсетях споры по поводу схемы организации движения в районе улицы Калужского Ополчения, - рассказал глава региона. - Дорога должна быть удобной. Никто не спорит. Но сначала она должна быть безопасной. Этот участок, о котором спорят, всегда был высокоаварийным. Поэтому был выбран вариант организации движения, учитывающий риски. Неудобства - пара сотен метров перепробега. Зато пробки, которые «прогнозируют» люди в соцсетях, точно возникли бы здесь, если бы был принят другой проект. По нему, чтобы обеспечить возможность безопасного левого поворота, на участке в несколько сотен метров пришлось бы поставить еще два светофора к существующему. Горуправе поручил поработать со схемой, разъяснить людям, что она учитывает комфортность движения и требования безопасности.



Шапша назвал также срок окончания работ на северном въезде – 1 июня 2023 года.

- Реконструкция дороги потребовала серьезного переустройства инженерных сетей, этот процесс чуть затянулся, - пояснил он. - Рассчитывали, что до конца этого года дорога будет сдана. И основные работы к этому времени будут завершены. Останется закончить монтаж освещения, шумозащитных экранов, устройство тротуаров и ливневки.

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