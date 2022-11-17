В Калужской области ремонт дороги завершили только после вмешательства прокуратуры

В Калужской области подрядчик к моменту окончания срока контракта отремонтировал только треть дороги Бабынино – Сабуровщино – Газопровод. В четверг, 17 ноября, об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Работы провели лишь на пяти километрах из 14.

После вмешательства прокуратуры и вынесения дисциплинарного наказания виновному лицу дорогу все-таки отремонтировали.

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