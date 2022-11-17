В Калужской области ремонт дороги завершили только после вмешательства прокуратуры
В Калужской области подрядчик к моменту окончания срока контракта отремонтировал только треть дороги Бабынино – Сабуровщино – Газопровод. В четверг, 17 ноября, об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Работы провели лишь на пяти километрах из 14.
После вмешательства прокуратуры и вынесения дисциплинарного наказания виновному лицу дорогу все-таки отремонтировали.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!