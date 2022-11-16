В Калуге появился новый пешеходный переход на улице Комарова

В Калуге во вторник, 15 ноября, установили знаки пешеходного перехода на перекрестке улиц Комарова и Плеханова.

Теперь пешеходы могут легально пересечь улицу Комарова в этом месте. Хотя разметку на отремонтированной летом улице пока не нарисовали.

Напомним, поставить знаки перехода в управлении городского хозяйства обещали еще в августе.

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