В Калуге появился новый пешеходный переход на улице Комарова
В Калуге во вторник, 15 ноября, установили знаки пешеходного перехода на перекрестке улиц Комарова и Плеханова.
Теперь пешеходы могут легально пересечь улицу Комарова в этом месте. Хотя разметку на отремонтированной летом улице пока не нарисовали.
Напомним, поставить знаки перехода в управлении городского хозяйства обещали еще в августе.
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