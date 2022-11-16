В Калуге ограничили скорость на улице 8 Марта

В Калуге водителям запретили ездить быстрее 20 км/ч по улице 8 Марта. В среду, 16 ноября, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Там установлены знаки «Жилая зона» и «Ограничение максимальной скорости», а также смонтированы три лежачих полицейских.

Ранее такие же ограничения для автомобилистов ввели на улице Волкова.

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