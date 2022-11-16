В Калуге ГИБДД проведет массовые проверки на дорогах

В течение трех дней, 17, 18 и 23 ноября, в Калуге ГИБДД будет проводить массовые проверки в рамках профилактической акции «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в региональном управлении дорожной полиции.

С января по октябрь на территории Калуги были задержаны 816 пьяных автомобилистов. В авариях с нетрезвыми водителями погиб один человек, травмы получили 28

Калужан просят сообщать о пьяных на дорогах по телефонам 547-888 или 547-535.

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