На улицы Калуги за ночь высыпали 204 тонны песка и соли

В ночь на среду, 16 ноября, коммунальщики использовали в Калуге 204 тонны песка и соли, а также 12 тонн реагентов. Об этом сообщили в пресс-службе городской управы.

Использовалось 49 единиц техники. Дорожные рабочие вышли на работу в 5 утра.

Снегопады с севера области до Калуги не дошли. Землю слегка припорошило. Но в среду синоптики вновь прогнозируют осадки.

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