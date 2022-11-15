В Калужской области дорогу отремонтировали после вмешательства прокуратуры

В Перемышльском районе дороги в деревнях Косьмово, Столпово и Мехово отремонтировали только после вмешательства прокуратуры. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Местная администрация и подрядчик заключили договор, но к нужной дате работа выполнена не была.

- По факту выявленных нарушений прокуратура генеральному директору подрядной организации внесла представление, - рассказали в ведомстве.

После этого дорогу заасфальтировали.

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