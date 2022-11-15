В Калуге участок улицы Воронина перекроют на две ночи

В Калуге улица Воронина у дома №8 будет полностью перекрыта для транспорта в течение двух ночей. Об этом сообщили во вторник в городской управе.

Проехать на участке между улицами Пролетарской и Баррикад нельзя будет с 20:00 18 ноября до 8:00 19 ноября и с 20:00 19 ноября до 8:00 20 ноября.

Перекрытие связано с работами по строительству водопровода и канализации.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Схема перекрытия.

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