В Калуге ночью дороги не стали посыпать песком

В ночь на вторник, 15 ноября, калужские коммунальщики не стали посыпать дороги и тротуары в Калуге песком и солью. Об этом сообщили в пресс-службе городской управы.

Осадков ночью не было. По прогнозам синоптиков, дождь и мокрый снег ожидаются в Калужской области днем и вечером во вторник.

По информации управления городского хозяйства, дежурства организованы на Гагаринском мосту через Оку, на дороге Аненки-Силикатный, в Ждамирово, Грабцево, Секиотово, на Малинниках и улице Сиреневый бульвар.

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